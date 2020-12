Donnarumma-Ibrahimovic: la doppia firma inizia a prendere corpo

Donnarumma-Ibrahimovic: la dirigenza rossonera sarebbe pronta a rinnovare il contratto ad entrambi, manca solo…

I rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic scadranno il prossimo 30 giugno 2021. Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Diavolo sarebbe pronto a rinnovare entrambi per proseguire il cammino con più ottimismo.

Entrambi i giocatori rossoneri vorrebbero continuare la loro esperienza al Milan: per il portiere classe ’99 la dirigenza di Via Aldo Rossi starebbe trattando le cifre dell’ingaggio con Mino Raiola, quest’ultimo volenteroso di aggiungere nel contratto una clausola.

Per quanto riguarda il gigante svedese non sembrano esserci stati grandi passi in avanti per il momento, ma l’ottimismo è reale: Ibra si sente bene e sa quanto potrebbe dare al Diavolo anche nella prossima annata.