Donnarumma, i pensieri rimangono fuori dal campo: maturità acquisita ed un’altra prova di spessore, segno di grande crescita interiore. Gazzetta dello sport di questa mattina premia decisamente il portiere rossonero che si fa anche male ma stringe i denti, continuando così in maniera concentrata e priva di ogni distrazione. Il momento non è dei migliori e c’è già passato: lo stallo con il Milan, il rinnovo che non arriva e le pressioni mediatiche per indurlo a prendere una decisione.

VOTO 7- Per la rosea non è il migliore in campo ma comunque viene considerato tra i tali: “Tiene in piedi la squadra con una doppia parata su Conti e su Pellè. S’infortuna in occasione del gol di Gagliolo, ma ha ancora la forza di uscire in presa alta. Un vero condottiero”.