Donnarumma: «Non ci sono scuse, dispiace per i tifosi e sull'errore...»

Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta dell’Italia contro la Germania. Le sue parole:

«Siamo arrabiati, non ci sono scuse, bisogna ripartire e dimostrare che non siamo questi. Ci è mancato tutto, c’era anche un pò di stanchezza, adesso andiamo negli spogliatoi e ci guardiamo in faccia e analizzeremo tutto. Abbiamo fatto tutti degli errori anche io sul 4-0 potevo capire la situazione e spazzarla via. Dagli errori si impara. Non è le prima volta che non mi capita? Perchè quando è successo? Con il Real Madrid con il fallo? Vabbe dai..se vogliamo fare polemica facciamo polemica, io faccio un discorso di squadra abbiamo fatto tutti degli errori, non c’è nessun colpevole, poi se vuoi darmi la colpa per l’errore dammi la colpa non c’è problema sono il capitano e mi prendo le responsabilità, vado avanti a testa alta come ho sempre fatto»