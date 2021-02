Donnarumma, costretto agli straordinari: meritevole del voto odierno con un’altra prestazione da campione che salva i rossoneri

Donnarumma, costretto agli straordinari: meritevole del voto odierno con un’altra prestazione da campione che salva i rossoneri. Il Corriere della sera di questa mattina lo premia come migliore in campo con un 7 in pagella: “I rossoneri entrano negli ottavi di Europa League-si legge- ma dopo la rete di Kessie vanno in difficoltà e soffrono la Stella Rossa sino all’ultimo respiro”.

SERVE LUI PER PASSARE- “Con i titolari va meglio- prosegue il quotidiano- almeno un po’. Serve infatti un Donnarumma provvidenziale su Sanogo per portare a casa la qualificazione”.

NULLA SUL PRIMO GOAL- Il diagonale di Ben non è certo responsabilità sua, Romagnoli lo lascia tirare in tutta tranquillità ed un gioco incrociare sul secondo palo. Nella ripresa la situazione si complica ma il Milan si salva e passa ugualmente, diciamolo, anche grazie ad un regolamento che premia i goal fuori casa.