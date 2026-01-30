Disasi Milan, parla Rosenior: «Una sua cessione? Non al momento, ma se si presenta un’opportunità…»

Disasi Milan, Rosenior, tecnico del Chelsea, parla così del futuro del difensore cercato anche dai rossoneri: le sue parole

Il mercato del Milan non si ferma all’attacco e punta dritto a rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri. Dalle zone di Londra arrivano segnali importanti su uno degli obiettivi principali: Axel Disasi. L’allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, ha rotto il silenzio sul futuro del centrale francese classe 1998, aprendo ufficialmente alla possibilità di un addio in questa finestra invernale. Nonostante il giocatore sia tornato ad allenarsi in gruppo dopo un lungo stop, lo spazio nelle rotazioni dei Blues resta nullo.

Disasi Milan, le parole di Rosenior aprono al trasferimento

Il tecnico del club londinese ha spiegato con estrema chiarezza la situazione, sottolineando come la volontà del giocatore di ritrovare il campo sia l’ago della bilancia. Per la prima volta, la società inglese sembra disposta a sedersi al tavolo delle trattative: «Se si presenta un’opportunità per Axel che sia vantaggiosa per lui e per la sua carriera, la prenderemo in considerazione».

Sebbene Rosenior abbia precisato che la partenza non sia ancora imminente, la concorrenza è serrata. Il Milan segue Disasi da settimane, vedendo in lui il profilo ideale per fisicità ed esperienza internazionale da regalare ad Allegri. Tuttavia, i rossoneri devono guardarsi dal West Ham, che spinge per un prestito. Il Chelsea, dal canto suo, preferirebbe una cessione a titolo definitivo per recuperare parte dei 45 milioni investiti nel 2023. La dirigenza di via Aldo Rossi studia il colpo last-minute, consapevole che il giocatore ha voglia di rimettersi in gioco in un campionato competitivo come la Serie A.

