Mercato Milan, Tare scatenato: dopo Mateta punta anche a un nuovo difensore. Sono due i nomi in lista

Mercato Milan, Tare non si ferma a Mateta: punta forte a un nuovo difensore per Allegri. Ecco i nomi sulla lista

Il mercato del Milan entra in una fase di ebollizione totale. Oltre alla trattativa serrata per portare subito Jean-Philippe Mateta a Milanello, la dirigenza di via Aldo Rossi ha deciso di intervenire con decisione anche nel pacchetto arretrato. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su X, l’obiettivo è regalare a Massimiliano Allegri un centrale di respiro internazionale che possa alzare il livello di leadership e solidità della squadra per la seconda parte di stagione.

Mercato Milan, dfida a due: l’esperienza di Gimenez o la potenza di Disasi

I nomi finiti sul taccuino di Igli Tare sono di primissimo piano. Il profilo preferito sembrerebbe essere quello di Jose Maria Gimenez, colonna dell’Atletico Madrid e della nazionale uruguaiana, giocatore che Allegri stima da anni per grinta e senso della posizione. L’alternativa di lusso, su cui il club sta già lavorando, è Axel Disasi del Chelsea: «Il Milan vuole anche chiudere per un difensore centrale, primi nomi Gimenez dell’Atletico e Disasi del Chelsea».

Entrambe le piste presentano difficoltà economiche e tattiche, ma la volontà del Milan è quella di chiudere almeno un innesto di spessore entro la fine della sessione invernale. Con l’eventuale arrivo di uno dei due difensori, unito all’innesto di Mateta in attacco, la rosa a disposizione di Allegri cambierebbe volto, diventando ancora più competitiva per gli obiettivi stagionali.

