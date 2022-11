Direttore Finanziario Milan: la carica sarà ricoperta da Cocirio?

Il Milan cambia ancora. Dopo l’addio di Gazidis e l’arrivo di Furlani, Stefano Cocirio potrebbe diventare il nuovo direttore finanziario

secondo Il Sole 24 ore l’attuale membro del Cda rossonero e Associate Portfolio Manager per Elliott, sarà nominato Cfo (Chief financial officer), ovvero direttore finanziario. Se così fosse, anche Cocirio, come Furlani, lascerebbe l’incarico ricoperto a Elliott.