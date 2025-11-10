Connect with us

Dimissioni Conte, dura presa di posizione di Aurelio De Laurentiis sui social: le parole non passano inosservate

Milan news 24

Published

6 minuti ago

on

By

Dimissioni Conte, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha preso posizione sui social smentendo le ultime indiscrezioni

La sconfitta del Napoli per 2-0 contro il Bologna ha lasciato pesanti strascichi, specialmente dopo le dure dichiarazioni del tecnico Antonio Conte. Sfruttando la sosta Nazionali, si sono rincorse moltissime voci sul futuro del tecnico leccese, ipotizzando addirittura un tentativo di dimissioni o trattative per la rescissione contrattuale.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto fare chiarezza in serata, smentendo categoricamente i rumors sul suo profilo X:

«Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili», ha twittato De Laurentiis.

Il presidente ha blindato il tecnico, affermando: «Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 “C”…, che piacciono molto ai napoletani e non solo». Ha concluso lodando l’impegno di Conte, accostato anche al Milan in passato: «Sono orgoglioso di avere al mio fianco… un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione».

