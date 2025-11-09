Conte furioso dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna: «Non abbiamo cuore e io non posso fare un trapianto! Rispetto allo scorso anno...»

Conte, tecnico del Napoli, ha criticato duramente i suoi dopo la pesante sconfitta subita oggi contro il Bologna: le sue dichiarazioni

Antonio Conte, avversario del Milan nella corsa scudetto, si è presentato in conferenza stampa visibilmente furioso dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna, utilizzando parole durissime per criticare l’atteggiamento della sua squadra.

«Un allenatore può fare di tutto e di più, ma non un trapianto di cuore», ha tuonato il tecnico salentino. Conte ha sottolineato come la differenza con gli avversari sia stata proprio l’ardore agonistico: «Il Bologna ne ha avuto a bizzeffe, noi no e per superare certi momenti serve».

Il suo compito, ha ribadito, è lavorare sulla mentalità: «Il compito di un allenatore e quindi anche il mio è quello di entrare nella testa e nel cuore dei calciatori: ma se c’è cuore». Una critica che mette sotto accusa la mancanza di carattere e passione dei suoi giocatori.