Difesa Milan, Pioli non vuole correre rischi: conferma a tempo indeterminato, vale a dire che non si sa fino a quando Romagnoli sarà escluso

Difesa Milan, Pioli non vuole correre rischi: conferma a tempo indeterminato, vale a dire che non si sa fino a quando Romagnoli sarà “escluso”. La situazione del capitano viene illustrata questa mattina da Gazzetta, la quale sottolinea la pesantezza dei problemi muscolari che non riescono a dare tregua al capitano, alla seconda panchina consecutiva. Il tutto si può riassumere in un concetto semplice quanto fondamentale: meglio non forzare con i tempi di recupero.

PIOLI- In conferenza stampa, Pioli nella giornata di ieri alla domanda su Romagnoli ha così risposto: «Alessio ha avuto un normalissimo calo di rendimento dopo aver dato tanto, non è al cento per cento ma presto lo sarà».