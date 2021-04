Milan Sassuolo: le ultime sulle condizioni di Romagnoli

Le ultime sulle condizioni di Alessio Romagnoli rientrato in gruppo dopo l’infortunio. Ecco le scelte di Pioli in vista del Sassuolo

Alessio Romagnoli non è ancora al 100% e, come riferito da Pioli in conferenza stampa, non dovrebbe partire nell’undici titolare schierato dal tecnico rossonero contro il Sassuolo.

Al centro della difesa confermata dunque la coppia di centrali Kjaer e Tomori che in tandem hanno salvato il risultato di Milan-Genoa con una doppia respinta sulla linea di porta. Dubbi invece su quattro titolari in difficoltà nell’ultimo allenamento.