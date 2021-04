Pioli e i dubbi di formazione: le ultime sui quattro infortunati

Pioli ha spiegato come Ibra, Calhanoglu, Bennacer e Theo Hernandez siano in dubbio per la partita di domani contro il Sassuolo

Problemi di formazione per Stefano Pioli in vista della gara di domani contro il Sassuolo: il tecnico ha spiegato come quattro importanti titolari siano a forte rischio per la gara:

«Bennacer, Ibra, Calhanoglu e Theo hanno avuto qualche problema ma domani mattina avremo un’idea più chiara perciò aspettiamo domani. Bennacer e Calhanoglu sono due traumi contusivi alla caviglia. Per quanto riguarda Zlatan e Theo sono affaticamenti muscolari e bisogna capire come staranno domani».