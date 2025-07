Modric Milan, il countdown per il suo arrivo è iniziato: domani sarà in città. I tifosi potranno… Ultimissime notizie sui rossoneri

L’attesa è finita: Luka Modric è pronto a sbarcare a Milano per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Milan. La notizia che ha infiammato i cuori dei tifosi rossoneri è finalmente confermata: il fuoriclasse croato sarà in città nella giornata di domani per sottoporsi alle visite mediche di rito, preludio alla firma del contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi.

Un colpo di scena incredibile che porta in Serie A uno dei centrocampisti più iconici e vincenti degli ultimi anni. Dopo una carriera costellata di successi al Real Madrid, culminata con numerosi trofei, tra cui diverse Champions League e il Pallone d’Oro, Modric ha scelto il Milan per un’ultima, affascinante sfida. La sua esperienza, la sua visione di gioco e la sua innata leadership saranno un valore aggiunto inestimabile per la squadra di Massimiliano Allegri, che si prepara a vivere una stagione di altissime aspettative.

L’arrivo di Modric al Milan non è solo un’operazione di mercato, ma un vero e proprio segnale di ambizione da parte della società. La dirigenza rossonera ha lavorato sotto traccia per portare a termine questa trattativa complessa, convincendo il giocatore a lasciare il Real Madrid e a sposare il progetto Milan. I tifosi sono già in fermento, pronti ad accogliere il loro nuovo idolo con l’entusiasmo che solo San Siro sa regalare. Domani sarà una giornata cruciale, che segnerà l’inizio di un nuovo capitolo nella gloriosa storia del Milan, con un campione di calibro mondiale a guidare il centrocampo.