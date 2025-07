Calciomercato Milan, Al-Hilal scatenato: dopo Theo Hernandez vogliono anche acquistare questo giocatore. Le ultimissime sui rossoneri

Dopo aver messo a segno il colpo Theo Hernández, l’Al-Hilal non sembra intenzionato a fermarsi e punta ora un altro gioiello del Milan: Ismaël Bennacer. La notizia, riportata dalla Gazzetta dello Sport, conferma l’aggressività del club saudita sul mercato europeo e la sua chiara volontà di rinforzare la squadra con elementi di spicco della Serie A.

L’interesse per Bennacer non è una novità assoluta, ma l’accelerazione dell’Al-Hilal dopo l’acquisto di Theo Hernández suggerisce un progetto ben definito che mira a costruire un centrocampo di altissimo livello. Il centrocampista algerino è un pilastro fondamentale del Milan, apprezzato per la sua visione di gioco, la sua capacità di recupero palla e la sua qualità nella costruzione della manovra. Perdere un giocatore del suo calibro sarebbe un duro colpo per i rossoneri, già alle prese con l’addio di Theo.

Al momento, non sono ancora state rese note le cifre precise dell’offerta che l’Al-Hilal intenderebbe presentare al Milan per Bennacer, ma è lecito aspettarsi una proposta economicamente molto vantaggiosa, in linea con quelle finora messe sul tavolo dai club sauditi. Il Milan si trova ora di fronte a una scelta difficile: resistere alle lusinghe arabe e mantenere un giocatore chiave, oppure cederlo per incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato. La volontà del giocatore sarà ovviamente cruciale in questa decisione.