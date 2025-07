Emerson Royal Milan, decisione presa sul suo futuro: Tare e Allegri sono in sintonia su questa linea. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Emerson Royal al Milan sembra essere già scritto: il terzino brasiliano verrà ceduto in questa sessione di mercato. Arrivato con grandi aspettative, l’ex Tottenham non è riuscito a imporsi come sperato, e la dirigenza rossonera ha preso la decisione di lasciarlo partire per liberare un posto e un slot economico nella rosa.

La sua permanenza al Milan, nonostante le premesse, non ha portato i frutti sperati. Le prestazioni di Emerson Royal sono state altalenanti e non hanno convinto appieno lo staff tecnico, che lo ha impiegato con discontinuità. La concorrenza nel suo ruolo, unita alla necessità di ottimizzare le risorse economiche e gli spazi in rosa, ha portato il club a considerare la sua cessione come l’opzione più logica e vantaggiosa per tutte le parti.

Il Milan è ora al lavoro per trovare la migliore destinazione possibile per il giocatore. Sono già diversi i club che hanno manifestato un interesse, sia in Italia che all’estero, e le prossime settimane saranno cruciali per definire i dettagli dell’operazione. L’obiettivo è monetizzare al meglio dalla sua partenza, reinvestendo poi le risorse per acquisire un profilo più funzionale alle esigenze tattiche della squadra e che possa garantire un impatto immediato.

Per Emerson Royal, la cessione rappresenta l’opportunità di rilanciarsi in un nuovo contesto, cercando maggiore continuità e un ruolo da protagonista. La sua partenza dal Milan è dunque imminente, segnando la fine di un capitolo e l’inizio di una nuova fase per entrambe le parti.