Difesa Milan, grandi numeri per i rossoneri di Allegri! Adesso è primato.

La vittoria nel derby contro l’Inter ha riaperto ufficialmente i giochi per il tricolore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan si trova ora a sole sette lunghezze dal primo posto, un distacco colmabile grazie a una solidità difensiva che sta diventando il marchio di fabbrica della gestione di Massimiliano Allegri, l’ allenatore del Diavolo, tornato sulla panchina rossonera per riportare ordine e disciplina tattica.

La Miglior Difesa del Campionato: Il Muro Rossonero

I numeri non mentono: i rossoneri sono attualmente la squadra meno battuta dell’intero campionato. Con soli 20 gol subiti in 28 partite, il club di via Aldo Rossi vanta una retroguardia più ermetica di quella del Como (21), della Roma (21) e degli storici rivali dell’Inter (22). Questo successo difensivo è il frutto del lavoro congiunto tra il tecnico livornese e Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan, che nella sessione di mercato ha saputo puntellare il reparto con innesti mirati e funzionali.

Il Diavolo ha dimostrato una costanza impressionante: in 28 giornate di Serie A, la squadra non ha mai incassato più di due reti in un singolo match. Un dato che evidenzia l’equilibrio tattico imposto da Allegri, capace di non far mai perdere la “retta via” ai suoi uomini, anche nei momenti di massima pressione.

Mike Maignan: Il Pilastro della Porta

Al centro di questo ingranaggio perfetto brilla la stella di Mike Maignan, l’estremo difensore francese della Nazionale, considerato uno dei leader carismatici dello spogliatoio. In questa stagione, il portiere ha dovuto raccogliere il pallone in fondo al sacco per due volte in sole cinque occasioni, specificamente contro Cremonese, Pisa, Parma, Torino e Sassuolo (quest’ultimo nel girone d’andata).

Nonostante l’agguerrita concorrenza, Maignan vanta ben undici clean sheet in campionato. Questa statistica lo colloca al quinto posto in una speciale graduatoria guidata da Sommer dell’Inter (14), seguito da Butez del Como (13), Provedel della Lazio e Svilar della Roma (12).

Il Futuro sotto la Guida di Tare e Allegri

Con una difesa così impenetrabile, il Milan guarda al finale di stagione con rinnovato ottimismo. Il progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri e la visione strategica di Igli Tare sembrano aver trovato la giusta alchimia per riportare i rossoneri sul tetto d’Italia. Se la retroguardia continuerà a mantenere questi standard, la rimonta verso la vetta potrebbe trasformarsi da sogno a realtà concreta nelle prossime settimane.