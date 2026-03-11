Connect with us

Difesa Milan, numeri incredibili dopo il derby vinto contro l'Inter. Allegri gongola

29 minuti ago

Milan

Difesa Milan, i rossoneri hanno la migliore difesa del campionato dopo 28 giornate: numeri da record per la squadra di Allegri

La metamorfosi del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri è ormai certificata dai numeri. Secondo quanto evidenziato da Gazzetta.it, i rossoneri sono diventati la miglior difesa del torneo con appena 20 gol subiti in 28 giornate. Un dato che non ha eguali non solo in Italia, ma nell’intero panorama dei 5 maggiori campionati europei, dove nessuna squadra ha saputo mantenere una solidità paragonabile a quella della retroguardia guidata da Maignan e Tomori.

Difesa Milan, clean sheet rossoneri: 13 volte imbattuti

Il segreto della rincorsa milanista risiede nella capacità di chiudere ogni varco agli avversari: i clean sheet stagionali sono già 13, praticamente uno ogni due partite. Questa impermeabilità difensiva è il “marchio di fabbrica” che Allegri ha imposto per trasformare il Milan in una macchina da punti.

Grazie a questo muro invalicabile, il Diavolo ha potuto ottimizzare i risultati e ridurre il gap dalla vetta, dimostrando che, anche nel 2026, i campionati si costruiscono partendo da una difesa d’acciaio.

