Diaz vuole restare al Milan: possibili contatti con il Real nelle prossime…

Brahim Diaz vorrebbe restare in maglia rossonera anche nella prossima stagione. Tra non molto la dirigenza milanista si metterà al lavoro

Brahim Diaz sarebbe molto interessato a restare al Milan ancora per un’altra stagione. Il numero 21 rossonero si trova molto bene a Milanello e ne avrebbe già parlato con il proprio agente. Pioli ha trovato un ripiego brillante, capace di occupare diverse posizioni in campo: da trequartista ad ala, sino a punta qualora ci fosse l’occasione.

CONTATTI A BREVE

Il club di Via Aldo Rossi, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle prossime settimane, si metterà certamente in contatto con i Blancos per trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti. Il Real Madrid sarebbe intenzionato a trattenerlo e puntare su di lui in vista della prossima annata, ma la volontà del talento spagnolo è chiara: giocare insieme a Ibra e davanti al popolo di fede rossonera.

LA TRATTATIVA

Il Milan potrebbe discutere i termini di un ulteriore prestito secco o con diritto di riscatto. Occhio anche alla possibilità di prelevarlo anche in via definitiva, in questo caso le Merengues chiederebbero non meno di 25 milioni di euro.