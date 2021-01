Milan, finalmente si è visto un Brahim Diaz al centro della manovra

Da sottolineare la grande prestazione di Brahim Diaz nella partita di ieri sera contro il Torino: arma in più per Pioli

Nel match di ieri contro il Torino, Brahim Diaz è risultato essere uno dei migliori in campo. Lo spagnolo il cui cartellino è di proprietà del Real Madrid, ha fornito l’assist per il vantaggio di Rafael Leao, e si è procurato il rigore con cui Franck Kessie ha chiuso la partita. Pur non avendo fatto gol, Diaz è sempre stato al centro della manovra del Milan, ed era da un po’ di tempo che non lo si vedeva così in palla. Le assenze di Alexis Saelemaekers, Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic, lo hanno aiutato nell’ultimo periodo a trovare più spazio. Spazio, che lui contro il Torino ha sfruttato al meglio. Mister Stefano Pioli sa di poter contare su Brahim Diaz come un’alternativa che ha ottima tecnica, grande velocità e buon fiuto del gol.

Un funambolino alto di 171 centimetri può essere utile alla causa del Milan in questa stagione, ciò su cui deve lavorare e migliorare, è la continuità.