Diaz Milan: mai così decisivo, i 19 punti in classifica hanno il suo timbro

Brahim Diaz è uno dei protagonisti principali di questo inizio di stagione. I rossoneri hanno conquistato 19 punti su 21 disponibili

Non era mai capitato a Brahim Diaz di essere così decisivo nelle prime sette di campionato, è stato tra i principali artefici della cavalcata dei rossoneri che ha prodotto 19 punti prima della sosta.

Come riporta l’edizione del Corriere dello Sport, per lo spagnolo già tre reti e un assist in Serie A, e un gol memorabile in Champions League in casa del Liverpool.