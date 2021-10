Diaz-Leao Milan: da belle promesse a realtà consolidate

Brahim Diaz e Rafael Leao sono letteralmente cresciuti dopo rispettivamente 1 e 2 anni di ambientamento. Pioli può contare su…

Il gioco e poi i giovani non più belle promesse, ma realtà consolidate. Brahim Diaz e Leao, per esempio. Si capiva come avessero un talento nascosto, da estrarre e da affinare. Oggi lo fanno valere.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Brahim Diaz non si pesta più i piedi con Calhanoglu, la trequarti è sua. Leao è più continuo, meno lampeggiante. Il gol di Bergamo è il manifesto del suo potenziale, una rete così non è per tutti.