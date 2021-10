Diaz Milan: da scarto del Real Madrid a vero dieci nello scacchiere di Pioli

La crescita di Brahim Diaz è sotto gli occhi di tutti. Lo spagnolo ha letteralmente dimostrato tutte le sue reali potenzialità

Il Milan ha conquistato ieri sera una pesante vittoria a Bergamo contro l’Atalanta, gara valida per la settima giornata di Serie A. Tre punti fondamentali in chiave Champions League. Tra i rossoneri che hanno brillato di più c’è ancora lui, Brahim Diaz.

Lo spagnolo, come riporta il Corriere dello Sport, è stato prelevato dal Real Madrid in prestito negli ultimi due anni, scartato dalle Merengues per troppa concorrenza in quel ruolo. Al Milan ha dimostrato tutte le sue reali potenzialità, facendo ricredere i Blancos ma soprattutto spegnendo le voci di rimpianto dell’addio di Calhanoglu.