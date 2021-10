Atalanta Milan è anche Brahim Diaz Pessina: fantasia al potere

Stasera in Atalanta Milan sarà sfida anche tra Brahim Diaz e Pessina, centrocampisti che prediligono la fantasia

Questa sera al Gewiss Stadium (ore 20:45) Atalanta e Milan si affrtonteranno nel match valido per la settima giornata di campionato. Tra i vari ‘duelli’ in campo spicca quello tra Brahim Diaz e Matteo Pessina.

Brahim è un trequartista classico e insieme moderno, con una spiccata tendenza al gol: sa farsi trovare pronto come centravanti, è bravo a inserirsi oltre che a lanciare i compagni e per il momento la corporatura minuta non gli ha creato alcun problema. Certo, quando il calcio diventa molto fisico, può pagare un po’ il prezzo dello scontro, ma la velocità anche in quei casi per ora ha fatto la differenza, ed è sulla sua velocità che Pioli conta anche oggi per far scorrere le trame di gioco contro l’Atalanta. I ritmi a Bergamo saranno indubbiamente altissimi, ma Brahim non è il tipo che si spaventa

Pessina titolare quasi insostituibile. Ruolo, per definizione comune: trequartista equilibratore l’esperienza azzurra ha affinato la duttilità. Un bagaglio tecnico messo a disposizione dell’Atalanta e in assenza di Muriel ce n’è stato bisogno. Ora che il colombiano è tornato può tornare a ruoli a lui più abituali e quello contro il Milan sarà un banco di prova imporante.

Al campo la sentenza di stabilire chi tra i due sia il migliore.