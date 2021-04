Peppe di Stefano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dei rinnovi di Calhanoglu, Donnarumma e Ibrahimovic

«Vedremo se arriverà qualche procuratore. Stamattina a Milanello per l’allenamento del Milan non c’erano nè Maldini nè Massara. Raiola ha lasciato da poco Torino, chissà che non possa presentarsi qui. Per quanto riguarda i rinnovi, quello di Ibrahimovic è ai dettagli ed è ormai cosa fatta, mentre ci sono più problemi per Calhanoglu e Donnarumma. Il Milan non vuole assolutamente lasciare andare via Gigio. Sarà una partita a scacchi. Bisognerà capire se per entrambi arriveranno altre offerte».