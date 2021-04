Rinnovi Milan: Mandzukic si gioca tutto e Calhanoglu in standby, i dettagli

Rinnovi Milan: il futuro di Mario Mandzukic è un rebus mentre balla ancora 1 milione di euro per quello di Hakan Calhanoglu

Il Milan pensa ai rinnovi: tra questi Hakan Calhanoglu. Il futuro del turco resta ancora in srandby. Il suo agente Gordon Stipic non vorrebbe spingersi sotto i 5 milioni di euro di ingaggio, mentre il club di Via Aldo Rossi avrebbe presentato un’offerta pari a 4 milioni di euro.

Destino ancor più complicato per Mario Mandzukic, che da quando è giunto in rossonero ha collezionato solamente 74 minuti in Serie A, anche a causa di una condizione assai precaria. «Mario è stato sfortunato ma è un grande uomo e un grande professionista. Non è ancora al meglio ma ci può dare tanto in queste uscite» – così Stefano Pioli. Contro il Genoa potrebbe partire titolare (in ballottaggio con Leao). Piccoli passi ma che in questo momento della stagione sarebbero già decisivi.