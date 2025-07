Pioli pronto a tornare in Italia: l’ex Milan atteso a Firenze, in arrivo l’ufficialità

Pioli, ex tecnico del Milan, è pronto a sbarcare a Firenze per cominciare la sua nuova avventura italiana: tutti i dettagli

Il calciomercato della Fiorentina è in fermento e l’ufficialità del nuovo allenatore è imminente. Sebbene non sia ancora arrivata la conferma ufficiale dal club, è ormai di dominio pubblico che la panchina viola sarà affidata a Stefano Pioli. Per l’ex allenatore del Milan si tratta di un attesissimo ritorno in Toscana, dopo il suo precedente biennio alla guida della squadra gigliata dal 2017 al 2019.

Secondo le informazioni riportate da Sky Sport, l’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, a conferma di quanto già ampiamente anticipato. L’arrivo di Pioli a Firenze è previsto per il 13 luglio, un giorno prima dell’inizio delle sedute di allenamento, fissato per il 14 luglio. Questo timing permetterà al tecnico di prendere confidenza con l’ambiente e iniziare a lavorare immediatamente con la squadra.

Il tecnico italiano ha già formalmente risolto il suo contratto con l’Al Nassr, la squadra saudita dove ha avuto l’opportunità di confrontarsi con un fuoriclasse del calibro di Cristiano Ronaldo. Dopo la sua esperienza in Arabia Saudita, Pioli è pronto a rimettersi in gioco nella Serie A, campionato che aveva lasciato nel 2024 dopo la sua lunga e vittoriosa parentesi con il Milan. La sua ultima esperienza in Italia lo ha visto conquistare lo Scudetto con i rossoneri, un successo che ha consolidato la sua reputazione di allenatore di alto livello.

La carriera di Stefano Pioli è ricca di esperienze e successi, sia come giocatore che come allenatore. Da calciatore, ha un palmarès invidiabile, avendo vinto uno Scudetto, un campionato di Serie C1, una Serie B, una Supercoppa Europea, una Champions League e una Coppa Intercontinentale. Questi successi dimostrano la sua profonda conoscenza del calcio e la sua mentalità vincente fin dai tempi in cui scendeva in campo.

Come allenatore, Pioli ha guidato numerose squadre, lasciando il segno in ognuna di esse. Tra le panchine da lui occupate figurano Salernitana, Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, ChievoVerona, Palermo, Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina, Milan e, più recentemente, l’Al Nassr. La sua vasta esperienza in diverse realtà calcistiche lo rende un tecnico versatile e capace di adattarsi a contesti differenti. Il suo ritorno alla Fiorentina è visto con grande entusiasmo dai tifosi, che sperano possa replicare i successi ottenuti, in particolare l’indimenticabile Scudetto vinto con il Milan.

Il club viola, avendo ormai risolto la questione allenatore, può ora concentrarsi pienamente sul mercato giocatori per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. L’arrivo di Pioli è un segnale forte delle ambizioni della Fiorentina, che punta a consolidarsi ai vertici del calcio italiano e a recitare un ruolo da protagonista. Sarà interessante vedere come Pioli plasmerà la sua nuova Fiorentina e quali obiettivi riuscirà a raggiungere nel suo secondo stint al timone della squadra gigliata.