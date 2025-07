Condividi via email

Pioli, venerdì l’inizio della sua nuova avventura in Serie A: l’ex Milan è atteso in città. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Firenze si prepara a riabbracciare un volto noto. Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, è atteso in città per la giornata di venerdì, pronto a firmare il contratto che lo legherà nuovamente alla Fiorentina. Un ritorno inaspettato, ma che ha già infiammato l’ambiente viola, ansioso di voltare pagina dopo una stagione altalenante.

La notizia, ormai data per certa dagli addetti ai lavori, segna il secondo capitolo dell’avventura di Pioli sulla panchina gigliata. La sua precedente esperienza, tra il 2017 e il 2019, fu segnata da alti e bassi, ma soprattutto dalla tragica scomparsa di Davide Astori, evento che cementò un legame profondo tra il tecnico e la città. Ora, Pioli torna con un bagaglio d’esperienza ben più consistente, arricchito da uno Scudetto vinto con il Milan e da diverse stagioni ad alti livelli.

La scelta della società viola di richiamare Pioli riflette la volontà di affidarsi a un tecnico che conosce l’ambiente, la piazza e le sue dinamiche. La sua capacità di gestire i giovani talenti, unita a un approccio tattico equilibrato, sono state considerate le chiavi per rilanciare le ambizioni della Fiorentina. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra solida, capace di lottare per le posizioni europee e di far divertire i propri tifosi.

L’arrivo di Pioli sarà anche l’occasione per definire le strategie di mercato. Il tecnico avrà voce in capitolo nella scelta dei nuovi acquisti, fondamentali per plasmare la rosa secondo le sue idee. I tifosi viola, dal canto loro, attendono con trepidazione il suo arrivo, sperando che questo “ritorno di fiamma” possa portare nuova linfa e successi.