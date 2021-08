Di Marzio: «Milan Messias, domani Maldini può avviare i contatti»

Gianluca Di Marzio parla dell’interessamento del Milan per Junior Messias negli studi di Sky Sport. Le sue dichiarazioni

Il Milan continua a seguire la pista che porta a Junior Messias. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ne ha parlato negli studi di Sky Sport. Le sue dichiarazioni.

«Il Milan non so se prenderà Messias ma so che lo vuole. E’ un giocatore che ha studiato per capire se può essere il giocatore giusto. Maldini ha detto che non guarda le categorie e domani potrebbe avere contatti con il Crotone per capire i margini della trattativa. Vedremo se sarà il prescelto nel ruolo.»