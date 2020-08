Di Marzio – Incontro tra il Benfica l’agente di Florentino

Incontro in corso tra l’agente di Florentino Luis e il Benfica: si deciderà il destino del centrocampista portoghese

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio è attualmente in corso un incontro tra il Benfica e l’agente di Luis Florentino. Come affermato dall’esperto di calciomercato, il destino del centrocampista portoghese è ancora in discussione.

Tuttavia il Milan in quel ruolo sembra essere orientato per il rientro in rossonero di Temoue Bakayoko con cui ha già trovato un accordo, in attesa di trovare quello con il Chelsea.