Sport Mediaset – Accordo con Bakayoko: manca l’ok del Chelsea

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, è stato raggiunto l’accordo tra Bakayoko e il Milan: manca solo l’ok del Chelsea per chiudere

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Milan ha raggiunto l’accordo per il ritorno di Bakayoko in rossonero: il centrocampista francese si è detto disponibile a decurtarsi parte dello stipendio e avrebbe già accettato la proposta rossonera. Per chiudere l’operazione tuttavia manca l’ok del Chelsea.

Intanto dall’Inghilterra si parla di “offerta in fase di valutazione” da parte di Blues che per il cartellino di Bakayoko riceverebbero dal Milan 3 milioni di euro subito per il prestito e altri 20 in caso di riscatto.