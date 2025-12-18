 Di Lorenzo parla a Mediaset dopo la sfida tra Napoli e Milan
Di Lorenzo a Mediaset: «Grande partita stasera. Sapevamo che c’era da essere aggressivi»

60 minuti ago

Di Lorenzo

Di Lorenzo, giocatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Mediaset alla conclusione di Napoli-Milan

Di Lorenzo, alla conclusione di Napoli-Milan, match valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana, è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Di Lorenzo a Mediaset, le parole del difensore azzurro

Sulla vittoria: «Stasera abbiamo fatto una grande partita per spirito e atteggiamento. Siamo contenti, adesso vedremo chi affronteremo in finale e cercheremo di vincere. La difesa? Sapevamo che c’era bisogno di difendere e lo abbiamo fatto bene. Siamo stati aggressivi quando potevamo esserlo».

