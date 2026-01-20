Di Gennaro sul Milan: «I miracoli sono altri, c’è un grande lavoro: ecco quale. Como? Non puoi vergognarti, ha vinto sfruttando questa caratteristica»

Di Gennaro sul Milan: le parole dell’ex calciatore sul momento dei rossoneri, passando dalla vittoria contro il Lecce a quella discussa contro il Como

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tv, ha parlato della situazione del Milan nel corso di Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, commentando la vittoria rossonera contro il Lecce e analizzando i progressi della squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Di Gennaro ha sottolineato come il Milan abbia compiuto un grande salto in avanti rispetto alla stagione precedente, ma ha precisato che si tratta più di un risultato di lavoro che di un “miracolo”. L’ex calciatore ha anche evidenziato i numeri della squadra, con il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa, nonostante le difficoltà legate alla mancanza di un centravanti di ruolo fino all’arrivo di Fullkrug.

SUL LAVORO DI ALLEGRI E IL SALTO DEL MILAN – «I miracoli sono altri, ma un grande lavoro. Ha il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa. Non aveva un centravanti prima di Fullkrug. Ha giocato con Leao adattato, Nkunku, non un bomber. Allegri è intelligente, non poteva giocare in maniera diversa. Sta facendo un lavoro per arrivare in Champions, poi può fare qualcosa di diverso non avendo le coppe».

SULLE CRITICHE E L’OPERATO DI ALLEGRI – «Come ci si può vergognare di Como? Ha vinto sfruttando le caratteristiche della squadra, il Como meritava certamente di più, ma nessuno ha detto del gran gol di Rabiot, su assist al bacio di Leao. Ci si può vergognare del proprio allenatore? Siamo fuori dal mondo…Ha valorizzato uno come Bartesaghi ma non solo».