Di Gennaro parla di Fullkrug al Milan: «Allegri cambierà modulo con lui. A me non entusiasma, ma…»

Di Gennaro parla così di Fullkrug, attaccante che si unirà ai rossoneri di Massimiliano Allegri. Le parole dell’ex calciatore

L’imminente arrivo di Niclas Füllkrug a Milanello non scalda il cuore di tutti gli addetti ai lavori. Intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, l’ex calciatore e commentatore Antonio Di Gennaro ha espresso forti perplessità sulla reale utilità del centravanti tedesco nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Pur riconoscendo che si tratti di un attaccante strutturato fisicamente — caratteristica che manca nell’attuale rosa rossonera — Di Gennaro si augura che l’operazione non si riveli l’ennesimo buco nell’acqua dopo i numerosi flop registrati dal club nel settore offensivo negli ultimi anni.

Il nodo principale, secondo l’opinionista, riguarda la convivenza tattica con i “pezzi pregiati” della squadra. Se Füllkrug verrà acquistato per fare il titolare, Allegri sarà costretto a una rivoluzione del modulo che potrebbe alterare equilibri delicatissimi. L’inserimento di una punta centrale così ingombrante aprirebbe il dilemma del tridente: per sostenere tre attaccanti puri, sarebbe necessario sacrificare un uomo a centrocampo, una mossa che rischierebbe di indebolire la fase di filtro della squadra.

Di Gennaro, Il paradosso degli imprescindibili e il rischio panchina

“A me non entusiasma Füllkrug”, ha ammesso senza mezzi termini Di Gennaro, spostando poi il focus sulla gestione dei singoli. Il pericolo maggiore è che l’innesto del tedesco finisca per penalizzare uno tra Rafael Leao e Christian Pulisic. In particolare, lo statunitense viene considerato oggi un elemento imprescindibile per rendimento e costanza. Vedere uno dei due leader tecnici finire in panchina per far spazio a una scommessa come il tedesco è un rischio che la capolista potrebbe pagare caro in termini di armonia e produzione offensiva.