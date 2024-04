Di Gennaro elogia l’obiettivo del Milan: «Il più forte di tutti, perfetto per i rossoneri»

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l’ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha elogiato l’obiettivo del calciomercato Milan

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, le parole dell'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro:

LE PAROLE – «Zirkzee tutta la vita, perchè tecnicamente è più forte di tutti. Come fa giocare la squadra non c’è nessuno come lui, anche a livello internazionale. No, come movimenti e tutto. Zirkzee deve avere un altro, un centrocampista offensivo e due esterni forti. Zirkzee sarebbe perfetto in questo Milan, con un altro esterno magari oltre a Leao…».