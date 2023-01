Di Caro: «Il mercato estivo non ha portato benefici al Milan». Le parole del giornalista

Andrea Di Caro ha parlato del Milan sulle pagine della Gazzetta dello Sport dopo il pareggio contro la Roma. Ecco le parole del giornalista:

«Le milanesi escono ridimensionate da questa giornata, ma al di là del modo in cui sono arrivati i due pareggi in extremis (l’Inter dopo aver segnato un 3-1 ingiustamente annullato e il Milan dopo aver dominato il gioco per 80’) c’è un dato che accumuna le due squadre: il mercato estivo non ha portato benefici alle due formazioni. Come l’Inter, così il Milan quando cambia peggiora. Ricambi all’altezza, ora che se ne possono fare cinque, sono fondamentali per recuperare risultati o controllarli quando sei in vantaggio. Il black out del Milan negli ultimi 10 minuti di gara si deve chiaramente alla disperazione della Roma che ha provato il tutto per tutto, ma la gestione di quei minuti fa preoccupare. I gol sono arrivati entrambi su palla inattiva, ma le palle inattive arrivano quando ti ritrovi chiuso in area, commetti falli inutili, non controlli più il gioco. Fino agli ultimi minuti, con l’entrata in campo di alcuni giocatori al momento non da vertice, il Milan aveva giocato una partita senza alcun affanno, meritando ampiamente il doppio vantaggio. Senza neanche far vedere chissà cosa, ma davanti al nulla assoluto prodotto dalla Roma per 80’-85’ era bastato. Ci sono momenti in una stagione che pesano più di altri. Dopo averlo visto perdere con l’Inter, mettere pressione al Napoli in vista della sfida con la Juve restando a -5 era fondamentale per il Milan»