Di Canio e il “problema” dell’Inter: «C’è una psicosi nei confronti del Milan. Ho visto una squadra con paura…»

Di Canio, intervenuto su Sky Sport, ha parlato così della sconfitta dell’Inter contro il Milan nel derby di campionato

Il post partita di Milan-Inter, terminato 1-0 a favore dei rossoneri, ha lasciato strascichi pesanti negli studi di Sky Sport 24. Durante l’appuntamento con il “Club”, l’opinionista Paolo Di Canio ha analizzato con la consueta schiettezza il momento delle due squadre, ponendo l’accento sull’aspetto psicologico che ha caratterizzato la stracittadina. Secondo l’ex calciatore, il risultato del campo non è solo frutto di episodi tattici, ma di una tensione emotiva che sembra aver bloccato i giocatori dell’Inter.

Di Canio e una «fottuta paura» blocca i nerazzurri in campo

Di Canio ha evidenziato come i fantasmi del passato stiano tornando a tormentare la formazione guidata da Cristian Chivu. L’analisi si è fatta particolarmente incisiva quando ha descritto l’atteggiamento di alcuni leader del gruppo: «Campionato riaperto? Se l’Inter è attanagliata così e ha questa paura di non rifarcela, vede i fantasmi di quello che è successo con Inzaghi. Ho visto una squadra con una fottuta paura, Barella, Dimarco. Questo mi fa pensare, c’è una psicosi anche nei confronti del Milan».

Il commento suggerisce che la rincorsa del Milan di Massimiliano Allegri stia minando le certezze nerazzurre. La vittoria rossonera non ha solo accorciato la classifica, ma ha instillato un dubbio profondo nella capolista, ora chiamata a gestire una pressione mediatica e sportiva crescente. La parola psicosi usata da Di Canio sottolinea un blocco mentale che potrebbe pesare sul finale di stagione, rendendo la lotta per il titolo più incerta che mai.