Delio Rossi non crede nel Milan: «Ci sono squadre più forti»

Delio Rossi, ex allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio1 Sport per fare il punto sulla lotta Scudetto: «L’Inter in vetta non mi sorprende: ha dato continuità al lavoro dell’anno scorso, ha un allenatore importante: penso che vincerà il campionato».

MILAN – «Il Milan sta andando oltre le proprie possibilità: da un punto di vista tecnico ci sono squadre che mi sembrano superiori».