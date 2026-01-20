De Zerbi su Estupinan: «Con me giocava in una posizione differente. Vi svelo cosa mi piace di lui»

De Zerbi, durante la trasmissione Viva el Futbol, ha parlato del suo ex giocatore, Pervis Estupinan, svelando alcuni dettagli sull’esterno del Milan

Nel corso della trasmissione Viva el Futbol, Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha discusso del suo ex calciatore, Pervis Estupinan, attuale terzino sinistro del Milan. L’allenatore ha ricordato i suoi anni di lavoro con il giocatore e ha commentato le sue caratteristiche, sottolineando alcuni aspetti del suo gioco.

Pervis Estupinan, terzino ecuadoregno di grande corsa, è sempre stato apprezzato per il suo dinamismo e la sua capacità di coprire ampie porzioni di campo. Nonostante le difficoltà che possono essere emerse nella seconda stagione, il giocatore continua a essere una risorsa importante per la sua squadra.

Le dichiarazioni di De Zerbi riflettono la comprensione del ruolo di Estupinan e la sua adattabilità nei sistemi di gioco, caratteristica che lo rende un elemento fondamentale nella difesa della sua attuale squadra. L’analisi del tecnico italiano evidenzia la natura del gioco di Estupinan, noto per la sua velocità e dinamismo sulla fascia, ma meno incline a lavorare con il pallone in modo tecnico e preciso.

«Con me faceva il quarto e il primo anno ha fatto molto bene, il secondo ci siamo un po’ persi nel ritorno. Lui è un giocatore di corsa e non di palleggio, di quantità».