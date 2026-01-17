Estupinan, futuro in bilico? Riflessioni in corso, cosa filtra sull’esterno arrivato in estate

Estupinan, l’esterno ex Brighton, arrivato in estate e scavalcato nelle gerarchie da Bartesaghi, è in bilico. Lo scenario

L’eredità di Theo Hernandez si sta rivelando un fardello troppo pesante per Pervis Estupiñán. Arrivato in estate dal Brighton per circa 18 milioni di euro (17 fissi più 2 di bonus), il terzino ecuadoriano era stato scelto da Igli Tare per garantire equilibrio e solidità difensiva. Tuttavia, dopo un promettente avvio culminato con l’ottima prova di Udine, il classe ’98 è sprofondato in una crisi di identità tecnica e tattica.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la parabola di Estupiñán ha subito una brusca virata negativa lo scorso 28 settembre, dopo l’espulsione rimediata nel match contro il Napoli. Da quel momento, le gerarchie di Massimiliano Allegri sono cambiate radicalmente.

Il sorpasso di Davide Bartesaghi

Mentre l’ex Brighton faticava ad ambientarsi ai ritmi e alle pressioni del calcio italiano, un giovane talento del vivaio ha colto l’occasione:

Padronanza della fascia: Davide Bartesaghi, classe 2005, ha elevato il suo rendimento partita dopo partita, diventando di fatto il titolare inamovibile a sinistra.

Davide Bartesaghi, classe 2005, ha elevato il suo rendimento partita dopo partita, diventando di fatto il titolare inamovibile a sinistra. Numeri a confronto: Bartesaghi ha già collezionato 16 presenze stagionali, mettendo a segno anche una doppietta decisiva nel pareggio contro il Sassuolo. Al contrario, Estupiñán è apparso smarrito, come dimostrato dai gravi errori individuali commessi nella recente sfida contro la Fiorentina, dove è stato messo in difficoltà costante da Kean.

Bartesaghi ha già collezionato 16 presenze stagionali, mettendo a segno anche una doppietta decisiva nel pareggio contro il Sassuolo. Al contrario, Estupiñán è apparso smarrito, come dimostrato dai gravi errori individuali commessi nella recente sfida contro la Fiorentina, dove è stato messo in difficoltà costante da Kean. Questione di stile: Lo stile di gioco dell’ecuadoriano, più propenso alle sortite offensive che alla copertura, non sembra sposarsi con l’atteggiamento tattico richiesto da Allegri, che preferisce la fisicità (193 cm) e l’attenzione difensiva del giovane italiano.

Futuro in bilico e scenari di mercato

Il Milan si ritrova oggi con una riserva di lusso pagata profumatamente e che rischia persino il posto in Nazionale in vista del Mondiale.

Addio a gennaio? Nonostante il malumore dei tifosi e le prove deludenti, un addio immediato appare complicato. Il club rossonero dovrebbe prima individuare un sostituto all’altezza per non accorciare ulteriormente la rosa.

Nonostante il malumore dei tifosi e le prove deludenti, un addio immediato appare complicato. Il club rossonero dovrebbe prima individuare un sostituto all’altezza per non accorciare ulteriormente la rosa. La finestra estiva: Per giugno, invece, la cessione di Estupiñán è uno scenario concreto. Il Milan cercherà di recuperare l’investimento per evitare minusvalenze, consapevoli che il valore del giocatore rimane comunque importante sul mercato internazionale (stimato ancora intorno ai 15-18 milioni).

