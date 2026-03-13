De Winter e la rinascita al Milan, da esubero a pilastro della difesa: i numeri del centrale belga nelle ultime uscite

De Winter è diventato un elemento imprescindibile per lo scacchiere di Allegri, garantendo solidità e ottime prestazioni dopo un inizio complicato

La metamorfosi di Koni De Winter, possente difensore centrale belga classe 2002, rappresenta una delle note più liete nell’attuale stagione del club meneghino. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sembra ormai un lontano ricordo quella prestazione deficitaria offerta durante la Supercoppa Italiana. Da quel momento, l’ex talento del settore giovanile della Juventus ha saputo invertire la rotta, trasformandosi in una colonna portante del reparto arretrato.

Dal 28 dicembre a oggi, il giovane centrale ha collezionato ben dodici presenze da titolare su quattordici incontri disputati dal Diavolo. L’impatto di De Winter non si è limitato alla sola fase difensiva: il belga ha trovato la via del gol nella sfida contro la Roma e ha fornito un assist prezioso per Strahinja Pavlovic, granitico difensore serbo arrivato per rinforzare la retroguardia, nel match di Cremona.

I numeri certificano la sua importanza: con lui in campo, il Milan ha mantenuto la porta inviolata per sette volte. Un dato significativo se si considera che il totale dei “clean sheet” stagionali è di dodici, suddivisi tra l’estremo difensore francese Mike Maignan (11) e l’esperto portiere italiano Pietro Terracciano (1). Anche le statistiche individuali del belga sono di altissimo livello, con una media di 2,9 palle recuperate e 3,8 chiusure difensive a partita, numeri che lo proiettano tra i migliori interpreti del ruolo nel campionato italiano.

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