De Winter a Dazn prima di Como Milan: «Come ogni partita dovremo fare questo e provare a non prendere gol. Io a sinitra? Ecco cosa cambia»

De Winter a Dazn ha parlato nel prepartita di Como Milan. Le parole del difensore belga dei rossoneri anche in merito al suo ruolo in campo

Koni De Winter, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita di Como Milan, soffermandosi sia sull’atteggiamento richiesto contro una squadra aggressiva come il Como sia sul suo impiego dal primo minuto al posto di Pavlovic, adattandosi sulla corsia sinistra della difesa.

La gara del Sinigaglia rappresenta un banco di prova importante per i rossoneri, chiamati a reagire dopo le ultime prestazioni e a gestire una partita su un campo complicato.

IL PRESSING DEL COMO – «Come ogni partita, difendiamo di squadra e proviamo a non subire gol: oggi non sarà diverso».

IL RUOLO A SINISTRA AL POSTO DI PAVLOVIC – «Cambia il posto, però il calcio rimane il calcio con i suoi spazi e la palla. Cambia solo la posizione, cerco di fare il mio, l’importante è che gioco e che posso aiutare la squadra».

Parole semplici ma indicative della mentalità con cui De Winter affronta la sfida: disponibilità, adattamento e spirito di sacrificio al servizio del Milan. In una gara in cui sarà fondamentale reggere l’urto iniziale del Como, il contributo del difensore belga potrà rivelarsi prezioso per dare equilibrio e solidità alla linea arretrata rossonera.

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l’impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

