De Siervo rivendica la Supercoppa Italiana in Arabia: le parole dell’ad della Lega Serie A

De Siervo, ad della Lega Serie A, parla così della Supercoppa Italiana giocata in Arabia Saudita: le sue parole

In occasione della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha difeso con vigore la scelta di giocare a Riad. Intervenendo al Social Football Summit, il dirigente ha ricordato come l’Italia sia stata pioniera nell’esportare il proprio calcio già nel 1993. Tuttavia, è dal 2018 che il rapporto con l’Arabia Saudita è diventato un pilastro strategico. Secondo De Siervo, la Lega ha avuto la lungimiranza di investire in un territorio che oggi è diventato uno dei centri gravitazionali dello sport mondiale, ben prima che il fenomeno esplodesse a livello globale.

L’obiettivo dichiarato non è solo economico, ma mira alla costruzione di un vero e proprio ponte culturale e sportivo. De Siervo ha sottolineato come l’esperienza iniziata nel 2019 abbia permesso di creare partnership solide, capaci di accelerare la crescita del sistema calcio nel Paese mediorientale. Per la Lega Serie A, non si tratta solo di un evento di intrattenimento, ma di una collaborazione che guarda lontano, verso una visione che integra sport, società e sviluppo delle infrastrutture in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali.

De Siervo, Leadership italiana e la visione verso la Coppa del Mondo

Il calcio per l’Italia è un elemento centrale della vita sociale, quasi una religione, e l’ambizione di De Siervo è quella di condividere questa leadership con nazioni ambiziose come l’Arabia Saudita. Il dirigente ha lodato la visione saudita, capace di porre al centro della crescita non solo il calcio maschile, ma anche quello femminile. In questa chiave evolutiva, la Supercoppa rappresenta solo una tappa di un percorso più ampio che porterà alla Coppa del Mondo, confermando il ruolo dell’Italia come partner d’eccellenza in un sistema calcistico sempre più interconnesso e globale.