De Siervo annuncia: la prossima edizione della Supercoppa Italiana non si giocherà in Arabia Saudita. Le sue parole

De Siervo, ad della Lega Serie A, ha annunciato che la prossima edizione della Supercoppa Italiana non si giocherà in Arabia Saudita

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha ufficialmente annunciato che la prossima edizione della Supercoppa Italiana non si giocherà in Arabia Saudita. Una notizia che interessa da vicino il club rossonero, sempre protagonista di queste kermesse. Le opzioni sul tavolo per il prossimo anno sono molteplici, con Stati Uniti e Asia in pole position per ospitare il trofeo, segnando una nuova tappa nel percorso di internazionalizzazione del nostro calcio.

In questo contesto di espansione si inserisce anche la discussa trasferta del Milan di Massimiliano Allegri a Perth, in Australia, per la sfida contro il Como. De Siervo ha difeso con vigore la scelta di volare dall’altra parte del mondo, inquadrandola in una strategia necessaria per competere con i grandi colossi dello sport mondiale. L’obiettivo dichiarato è quello di mettere al centro i tifosi globali, aprendosi a un mercato florido come quello australiano, seguendo il modello già tracciato da decenni dalle leghe americane come l’NBA o la NFL.

De Siervo, Il “sacrificio” chiesto ad Allegri e ai tifosi

Consapevole delle polemiche legate alle lunghe trasferte, De Siervo ha parlato apertamente di un “sacrificio” richiesto a club e sostenitori. Per il Milan, dover gestire una logistica così complessa rappresenta una sfida fisica e mentale, ma la Lega ritiene che sia un passaggio obbligato per restare tra le prime quattro leghe al mondo. Allegri dovrà essere bravo a gestire le energie della rosa, trasformando questa missione diplomatica in un’opportunità di crescita per il brand rossonero.

La strategia è chiara: non si vuole stravolgere la natura del campionato, ma è fondamentale presidiare nuovi territori per garantire la sostenibilità economica del sistema. Mentre il Milan si prepara a diventare l’ambasciatore del calcio italiano in Australia, la Lega continua a pianificare il futuro della Supercoppa, cercando la piazza migliore per dare risalto internazionale ai colori rossoneri.