De Sciglio: «Siamo entrati alla ca**o nella ripresa. Poi il carattere». Le dichiarazioni del terzino della Juventus

Ai microfoni di Dazn, Mattia De Sciglio ha parlato dopo Roma Juve.

VITTORIA – «La felicità di una vittoria per come si era messa la partita, siamo entrati alla ca**o. Abbiamo tirato fuori quel carattere: il gruppo viene fuori nelle difficoltà, ma dobbiamo dimostrarlo fin da subito. Godiamoci la vittoria che tra tre giorni c’è un’altra partita importante».

CARATTERE – «Quest’anno dobbiamo riuscire a mettere quella voglia e quel carattere in tutte le partite. È l’arma in più per poter raggiungere quelle davanti».

RIMONTA – «Prendere due gol uno dietro l’altro è una bella botta, perché rientri a freddo ma non è la prima volta che capita. Con il gol del 3-2 ci siamo risvegliati».