De Paul nel mirino: il Milan è disposto a sacrificare un giovane attaccante

De Paul è oggetto desiderio del Milan in questa sessione di mercato estiva. Il club rossonero sarebbe disposto a cedere addirittura…

Il Milan vuole tentare il tutto per tutto per arrivare a Rodrigo De Paul, conscio del forte interesse anche del Napoli di De Laurentiis. Il valore del cartellino si aggirerebbe sui 35-40 milioni di euro: cifra abbastanza alta per le casse rossonere.

Maldini e Massara, come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, per fronteggiare questo piccolo ostacolo, sarebbero disposti a cedere addirittura un giovane attaccante: si tratta di Jens Petter Hauge, il cui valore sarebbe di circa 8-9 milioni. Un’ottima contropartita per abbassare ulteriormente le pretese dell’Udinese.