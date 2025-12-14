De Paola parla così della proposta del Milan sul tetto massimo del settore ospiti: le parole del giornalista

De Paola parla così della proposta del Milan sul tetto massimo legato ai biglietti per il settore ospiti: le sue parole

Il giornalista Paolo De Paola, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha espresso parere favorevole riguardo alla proposta avanzata dal Milan di introdurre un tetto massimo ai prezzi dei biglietti destinati al settore ospiti negli stadi. Questa iniziativa è volta a rendere le trasferte più accessibili per i tifosi delle squadre avversarie, riducendo l’onere economico che grava su di loro e incentivando la partecipazione.

De Paola, Un Sostegno ai Tifosi Viaggianti

De Paola ha definito l’idea del Milan come “condivisibile”, sottolineando come i tifosi che seguono la propria squadra in trasferta debbano già sostenere costi elevati per il viaggio, l’alloggio e le altre spese correlate. Rendere più accessibile il costo del biglietto rappresenterebbe un importante gesto di supporto nei confronti della passione dei supporter, che sono un elemento vitale per l’atmosfera e il successo del calcio.

Il punto centrale del ragionamento di De Paola è che l’industria del calcio non debba “lucrare” eccessivamente sulla passione dei tifosi che scelgono di affrontare una trasferta. Il calmieramento dei prezzi è visto come un passo etico per valorizzare il ruolo del tifoso. Mettere un tetto ai prezzi del settore ospiti non è solo una misura economica, ma un passo verso un approccio più etico e rispettoso nei confronti di chi contribuisce attivamente alla spettacolarità del campionato. Questa proposta, se adottata, potrebbe migliorare l’esperienza della trasferta e incentivare la partecipazione dei sostenitori di tutte le squadre.