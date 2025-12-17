De Paola critica il pareggio del Milan contro il Sassuolo. Ecco le parole del giornalista

De Paola, intervistato a Tmw Radio, ha criticato il pareggio del Milan contro il Sassuolo. Ecco, di seguito, le parole del giornalista

Ospite di TMW Radio, Paolo De Paola ha espresso la sua visione critica sul pareggio 2-2 tra Milan e Sassuolo. Il giornalista ha etichettato la partita come la riproposizione di un “Allegri consueto”, facendo riferimento alla tendenza della squadra di gestire il vantaggio in modo troppo passivo. Nonostante la capacità di rimontare lo svantaggio iniziale e portarsi sul 2-2, il Milan si è “fermato” anziché spingere per il risultato pieno.

Questo atteggiamento difensivo è stato ritenuto un “pericolo assurdo” da De Paola. Chiudersi contro un avversario come il Sassuolo, squadra che possiede indubbie “qualità e giocate” offensive, è stata una strategia fallace.

De Paola, L’errore di gestione post-rimonta

Il Milan, una volta raggiunto il pareggio, ha mancato di quel guizzo necessario per capitalizzare lo sforzo. Secondo De Paola, questa cautela eccessiva ha finito per premiare il coraggio e la qualità del Sassuolo. Di conseguenza, il pareggio finale è stato giudicato “meritato” per gli ospiti, che sono riusciti a sfruttare gli spazi concessi dalla retroguardia rossonera, portando a casa un punto prezioso. La critica si concentra sulla mentalità adottata dopo la rimonta, che ha impedito al Milan di trasformare la reazione in vittoria.