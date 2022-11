De Paola: «Faccio i complimenti a Mancini per l’Europeo, però…»

Paolo De Paola, noto giornalista, ha parlato di Roberto Mancini nel giorno del suo compleanno numero 58: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così di Roberto Mancini:

«A Mancini vanno gli auguri per il compleanno e i complimenti per l’Europeo. Avrebbe però dovuto passare questo compleanno a pensare ad altro, di certo non alla Nazionale. Così come dovrebbe pensare ad altro Gravina. Non è possibile che ogni volta non paghi nessuno, anche quanto successo nel caso D’Onofrio la Federazione ha responsabilità. Questa è purtroppo un’usanza del nostro calcio dove nessuno paga i suoi errori».