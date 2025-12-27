De Paola e il confronto tra Allegri e Spalletti: una sfida fra filosofie opposte. Le sue parole

De Paola parla così del confronto tra Allegri e Spalletti: un duello fra filosofie opposte. Le parole del giornalista

Il dibattito sul modo di intendere il calcio in Italia si accende nuovamente, mettendo di fronte due visioni diametralmente opposte. Intervenuto in diretta su TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, il giornalista Paolo De Paola ha commentato il duello a distanza tra Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Secondo De Paola, questa contrapposizione non è solo una questione di classifica, ma una vera e propria sfida ideologica che sta segnando l’attuale stagione calcistica.

Da un lato troviamo la filosofia di Allegri, che ha fatto della solidità difensiva e della gestione del vantaggio il suo marchio di fabbrica. Per il tecnico toscano, una volta ottenuta la rete, la priorità assoluta diventa blindare il risultato, chiudendo ogni spazio agli avversari. Dall’altro lato, Spalletti rappresenta l’evoluzione del gioco propositivo: un allenatore che ammette apertamente di annoiarsi di fronte a un atteggiamento troppo prudente e che spinge i suoi ragazzi a cercare costantemente il dominio del campo.

De Paola, la rivoluzione bianconera e la fiducia nel gioco

Proprio questo cambio di mentalità impresso da Spalletti viene individuato da De Paola come la vera rivoluzione in casa Juventus. Il passaggio da una gestione pragmatica a una più votata all’estetica e all’attacco rappresenta una rottura netta con il passato recente della Vecchia Signora. “Io sono molto fiducioso su Spalletti”, ha ribadito il giornalista, sottolineando come il coraggio del tecnico stia portando una ventata di freschezza nel campionato.

Mentre Allegri continua a macinare punti puntando sulla concretezza e sulla capacità della squadra di soffrire, il progetto di Spalletti punta a un coinvolgimento totale dei giocatori e del pubblico attraverso il bel gioco. Resta da vedere quale delle due strade premierà maggiormente nel lungo periodo: se la resilienza tattica del Milan di Allegri o l’ambizione offensiva della nuova Juventus. Il duello è appena iniziato e promette di regalare ancora molti spunti di riflessione.