 De Laurentiis e le parole contro lo Stadio Maradona
De Laurentiis contro... lo Stadio Maradona. Le parole del presidente del Napoli: «Non siamo in Africa»

Inter Como, Chivu parla dopo la vittoria di San Siro. Le sue parole sul successo nerazzurro

Torino Milan, De Paola parla così dei rossoneri in vista del match di campionato. Su Leao dice questo...

Lautaro Martinez parla così dopo la vittoria sul Como. Un successo che dimostra questo: le sue parole

Ceccarini parla così delle strategie del Milan per il mercato invernale. Il punto sull'attaccante

4 secondi ago

De Laurentiis, presidente del Napoli, si è scagliato contro le condizioni dello Stadio Maradona. Ecco le parole del numero uno azzurro

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto a margine dell’evento ‘Napoli Racing’, concentrando l’attenzione sul futuro dello stadio Maradona. Il patron azzurro ha espresso la netta necessità di un rinnovamento radicale dell’impianto, affermando: “Bisogna ripensarlo da zero. Non si può ristrutturare mantenendo tutto com’è“. De Laurentiis ha sottolineato che per un progetto di tale portata sono necessari “architetti di livello mondiale e un progetto moderno e funzionale”.

De Laurentiis, Il Confronto con i Top Club e la Visione Futuristica

Nella capitale inglese, l’abbattimento e la ricostruzione degli stadi sono stati considerati un passaggio obbligato, un modello che, secondo De Laurentiis, deve essere applicato anche al Maradona. Il presidente ha lamentato la mancanza di strutture e servizi essenziali: “Come posso competere con Milan e Inter senza uno stadio da 70 mila posti, senza 120 skybox moderni, se nei bagni non c’è nemmeno spazio per un antibagno?“. Ha concluso con un forte appello alla dignità della città: “Non siamo in Africa: siamo a Napoli, la culla della civiltà mediterranea, un ponte verso il futuro”, come riportato da Il Mattino.

